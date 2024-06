En direct

19:09 - Quels seront les reports pour les voix de la Nupes à Craponne ? Après le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 29,91% à Craponne, contre 5,52% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a fait long feu. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement à Craponne, le binôme Nupes avait en effet enregistré 22,23% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Craponne avant les européennes Au niveau local, le résultat de la liste Bardella lors des européennes 2024 sera très instructif. Les instituts de sondage prévoient une liste RN à environ un tiers des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque de 2019. Selon un calcul simpliste, cette dynamique devrait le pousser à 26% à Craponne, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a pour l'instant pris ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait tempérer les conclusions les plus farfelues.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Craponne ? Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 18,3% contre 37,49% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 32,54% contre 67,46%. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Craponne en revanche, où un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrivait en tête au premier tour avec 39,49% sur la seule circonscription de la commune et où le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emportait avec 66,10%.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres en 2019 à Craponne Regarder en arrière semble de nouveau logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Craponne lors des élections européennes précédentes, avec 29,91% des voix. La liste doublait celle de Yannick Jadot avec 16,35% dans la localité. Jordan Bardella terminait troisième, avec 16,3%.

11:45 - Démographie et politique à Craponne, un lien étroit Au cœur de la campagne électorale européenne, Craponne est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 24,21% de cadres supérieurs pour 11 903 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Avec 1 137 entreprises, Craponne se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (81,23 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. La présence de 451 résidents étrangers, soit 3,94% de la population, participe à son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,1%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2926,78 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Pour résumer, Craponne incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Craponne Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : l'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%, mieux qu'en 2014. Au fil des dernières élections, les 12 108 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, sur les 4 278 personnes en âge de voter à Craponne, 46,79% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 54,03% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Craponne L'une des clés de ces européennes sera sans aucun doute l'abstention à Craponne. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,5% au premier tour et seulement 51,2% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Craponne ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 8 588 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 20,04% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 23,51% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record.