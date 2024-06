En direct

19:17 - Sur quel candidat vont se rabattre les supporters de la Nupes à Grosbliederstroff ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, laissant planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 14,27% des voix dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait glané 4,86% à Grosbliederstroff, contre 21,16% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Grosbliederstroff ? Si en France, les intentions de vote prévoient une progression du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à 40% dans la commune), il faut noter néanmoins que celui-ci n'a visiblement enregistré que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Tendance favorable au RN à Grosbliederstroff ? La communauté des électeurs de Grosbliederstroff s'était nettement tournée vers Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel il y a deux ans puisque la cheffe de file de l'ancien Front national prenait une avance notable avec 32,88% au 1er tour. Au 2e tour, elle surclassait aussi Macron avec 50,03%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 27,07% des suffrages sur place, contre 32,93% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (58,96%).

12:45 - 30,41% pour Jordan Bardella en 2019 à Grosbliederstroff Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 319 habitants de Grosbliederstroff passés par les bureaux de vote avaient été séduits par le parti lepéniste à l'époque, aux européennes. La liste Bardella avait enregistré 30,41% des voix face à Nathalie Loiseau à 21,16% et Yannick Jadot à 12,49%.

11:45 - Grosbliederstroff : démographie et socio-économie impactent les européennes Les facteurs démographiques et socio-économiques de Grosbliederstroff mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influencer les résultats des européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,18% et une densité de population de 256 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (80,4%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 845 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 29,89% et d'une population étrangère de 27,39% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Grosbliederstroff mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 21,55% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Grosbliederstroff ? Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 1 101 inscrits sur les listes électorales de Grosbliederstroff avaient pris part au scrutin (soit 49,53%). Le taux de participation était de 37,77% lors des européennes de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Sur tout le territoire français, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Grosbliederstroff, 80,27% des habitants avaient voté.

09:30 - Les européennes à Grosbliederstroff sont lancées À Grosbliederstroff, l'un des facteurs forts de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement le niveau de participation. Le conflit militaire entre la Palestine et Israël ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale seraient par exemple susceptibles de faire augmenter la participation à Grosbliederstroff. Lors du second tour de la dernière présidentielle, 73,45% des personnes en âge de voter dans la ville avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 71,62% au premier tour, c'est-à-dire 1 504 personnes. En proportion, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 40,31% au premier tour. Au second tour, 38,64% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Grosbliederstroff cette année ?