En direct

19:21 - À Sainte-Foy, quel candidat vont choisir les électeurs de la Nupes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 3,52% à Sainte-Foy, contre 22,72% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'on le donne très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré sa performance lors des législatives. Lors du premier tour des élections du Parlement à Sainte-Foy, le binôme Nupes avait en effet enregistré 16,2% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Sainte-Foy avant les européennes Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Sainte-Foy. Mais celle-ci pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. Assez pour prévoir plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les dernières tendances à Sainte-Foy Marine Le Pen avait largement battu son score national à Sainte-Foy au cours de la présidentielle 2022 avec pas moins de 30,69% des voix au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,19% contre 53,81%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 28,23% des suffrages sur place, contre 30,71% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 53,02%.

12:45 - À Sainte-Foy, Jordan Bardella en première position il y a cinq ans Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait toujours comme évident au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement attirait 27,46% des votes, contre Nathalie Loiseau à 22,72% et Yannick Jadot à 14,09%.

11:45 - Élections européennes à Sainte-Foy : un éclairage démographique Dans les rues de Sainte-Foy, le scrutin est en cours. Avec ses 2 465 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 160 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 793 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (86,35 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 43,16% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,87%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 269 € par an. À Sainte-Foy, les problématiques locales, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Sainte-Foy : analyse du niveau d'abstention aux européennes Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50%. Comment votent généralement les habitants de cette commune ? Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, 908 personnes en âge de voter à Sainte-Foy s'étaient rendues aux urnes (soit 52,7%), contre un taux de participation de 37,71% en 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Sainte-Foy Ce 9 juin, lors des élections européennes à Sainte-Foy, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 035 personnes en âge de voter au sein de la localité, 18,7% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 18,57% au premier tour. En comparaison, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,97% au premier tour et seulement 55,61% au deuxième tour. Les jeunes générations affichent souvent une indifférence pour les élections nationales, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ?