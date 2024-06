En direct

18:28 - Quel résultat pour les candidats RN au Girouard ? En mettant de côté les législatives, la progression du RN se montre déjà forte au Girouard entre Jordan Bardella en 2019 (30,26%) et Marine Le Pen en 2022 (34,84% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de dix points comparé à 2019 en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à environ 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs au Girouard Jeter un œil sur l'élection la plus récente est d'une logique implacable au moment d'une autre élection. Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné lieu à un très bon démarrage pour le Rassemblement national au Girouard. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la cité avec 27,51% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme La République en Marche sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,84% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,13% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,59%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 55,09%, devant Emmanuel Macron à 44,91%.

12:45 - En 2019, un précédent déjà tranchant Le résultat de ce dimanche va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut au Girouard, avec 30,26%. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 18,16% et Yannick Jadot à 9,51%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes au Girouard Dans les rues du Girouard, les élections sont en cours. Dotée de 507 logements pour 1 124 habitants, la densité de la ville est de 40 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 38 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 589 foyers fiscaux. Dans le bourg, 37 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 20,18 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 39,58% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 52,91% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 506,98 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. Pour résumer, Le Girouard incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation au Girouard ? L'analyse des résultats des consultations démocratiques passées est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 48,78% des personnes en âge de voter au Girouard avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 56,33% lors du scrutin de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type de scrutin. A l'échelle nationale, le record d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. Au Girouard, 68,39% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - C'est le moment de voter au Girouard pour les élections européennes L'un des critères importants des élections européennes sera immanquablement le taux de participation au Girouard. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 828 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 21,14% étaient restés chez eux, contre une abstention de 18,24% au second tour. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 56,68% au premier tour et seulement 59,45% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention au Girouard pour les élections européennes ? La situation géopolitique actuelle serait notamment susceptible de ramener les habitants du Girouard (85150) dans les isoloirs.