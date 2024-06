En direct

19:15 - Quel candidat vont élire les électeurs de la Nupes à Monéteau ? La Nouvelle union populaire et sociale étant déjà morte, que deviendront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Pour le premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 19,44% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,66% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,07% pour Yannick Jadot, 1,9% pour Fabien Roussel et 1,34% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 4,15% à Monéteau, contre 21,41% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 21,41% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,01% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,17% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel score pour le RN lors des européennes à Monéteau ? Le score en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe localement pour ces élections du Parlement européen 2024. Les sondages d'intentions de vote annoncent un Jordan Bardella à 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son score de 2019. Logiquement, cette tendance devrait le pousser à 36% à Monéteau, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais Monéteau n'est pas la France et on remarque que le RN n'a pour l'instant grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Les habitants de Monéteau plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un joli démarrage pour le RN à Monéteau. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la localité avec 23,97% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 53,24% au deuxième sur l'unique circonscription de la zone. Lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 30,01% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 27,63% et Jean-Luc Mélenchon avec 17,66%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 56,15% devant Marine Le Pen (43,85%).

12:45 - 26,38% pour Jordan Bardella en 2019 à Monéteau Se retourner sur le dernier test semble encore logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Monéteau, à 26,38%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 21,41% et François-Xavier Bellamy à 10,54%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Monéteau : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Monéteau, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,15% et une densité de population de 219 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 718 € par an souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 540 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,78%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,48%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Monéteau mettent en relief une diversité de qualifications, avec 31,22% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Monéteau : retour sur l'abstention aux dernières européennes L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux passés permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Au moment des européennes 2019, 47,08% des électeurs de Monéteau avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 57,14% pour le scrutin de 2014. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Les élections européennes à Monéteau sont lancées À Monéteau, l'une des clés de ces européennes 2024 sera incontestablement l'abstention. Le conflit armé ukrainien est par exemple susceptible d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Monéteau. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 3 015 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 78,54% étaient allés voter. Le taux de participation était de 76,32% au second tour, ce qui représentait 2 305 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.