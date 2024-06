Résultat des européennes à Hallencourt : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Vent favorable au Rassemblement à Hallencourt ? Le verdict de l'élection la plus récente semble un élément clé au moment des européennes. Elections les plus proches, les élections législatives avaient abouti à un très bon démarrage pour le RN à Hallencourt. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la localité avec 35,80% au premier round. Il gagnait ensuite avec 51,43% au 2e, lui garantissant la meilleure place du paysage municipal (Hallencourt n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 44,05% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,63% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,96%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 62,26%, devant Emmanuel Macron à 37,74%.

12:45 - À Hallencourt, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 Regarder en arrière peut de nouveau sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était arrogée les élections européennes il y a cinq ans. Ladite liste avait attiré 42,4% des voix, devant Nathalie Loiseau à 13,24% et Manon Aubry à 9,12%.

11:45 - Hallencourt : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Hallencourt comme partout. Avec une population de 1 286 habitants répartis dans 695 logements, ce village présente une densité de 66 hab par km². Avec 51 entreprises, Hallencourt permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 17,14 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 27,88 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,43% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 42,79% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 221,99 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. En conclusion, à Hallencourt, les préoccupations locales se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Hallencourt ? Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des consultations démocratiques antérieures ? A l'occasion des dernières élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 55,25% dans la commune d'Hallencourt, contre un taux de participation de 52,03% pour le scrutin européen de 2014. Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle nationale, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Hallencourt, 57,73% des votants avaient voté.

09:30 - Les élections européennes à Hallencourt sont lancées À Hallencourt, le niveau de participation sera un facteur essentiel de ce scrutin européen 2024. La guerre aux portes de l'Europe pourrait ramener les habitants d'Hallencourt vers les urnes. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 70,15% des électeurs inscrits dans la ville s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 70,94% au deuxième tour, c'est-à-dire 786 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.