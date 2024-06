En direct

19:14 - À Hallennes-lez-Haubourdin, quelles sont les options de reports du score Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait obtenu 6,23% à Hallennes-lez-Haubourdin, contre 18,75% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les études sondagières, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des élections législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Hallennes-lez-Haubourdin, le binôme Nupes avait en effet enregistré 24,48% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Le RN favori à Hallennes-lez-Haubourdin pour les européennes ? Le score obtenu par la liste RN portée par Jordan Bardella sera l'observation majeure pour cette élection européenne au niveau local, comme dans le reste du pays. Les enquêtes d'opinion dessinent une liste RN entre 30 et 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de sa marque de 2019. Théoriquement, cette tendance doit le porter à 37% à Hallennes-lez-Haubourdin, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais Hallennes-lez-Haubourdin n'est pas la France et on remarque que le RN n'a pour l'instant enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait relativiser les prévisions les plus précipitées.

15:02 - Avantage Rassemblement à Hallennes-lez-Haubourdin ? Marine Le Pen a engrangé de nombreux votes à Hallennes-lez-Haubourdin au cours de l'élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 28,92% des voix au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,8% contre 55,2%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 24,54% des voix sur place, contre 28,85% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (50,30%).

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 512 électeurs d'Hallennes-lez-Haubourdin s'étaient tournés vers le RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella enregistrait ainsi 27,99% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 18,75% et Yannick Jadot à 14,82%.

11:45 - Élections à Hallennes-lez-Haubourdin : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune d'Hallennes-lez-Haubourdin, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 952 habitants par km² et 50,24% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 7,19% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de politiques européennes sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 2339,14 euros/mois montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 694 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (14,84%) et le nombre de résidences HLM (13,01% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Le taux d'étudiants, évalué à 7,35% à Hallennes-lez-Haubourdin, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Hallennes-lez-Haubourdin : retour sur la participation aux dernières élections européennes Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h. Au fil des dernières élections, les 4 756 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 42,24% dans la commune d'Hallennes-lez-Haubourdin, à comparer avec une abstention de 51,19% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Hallennes-lez-Haubourdin Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Hallennes-lez-Haubourdin, qu'en sera-t-il de la participation ? Les études rapportent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 77,19% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 77,66% au second tour, c'est-à-dire 2 628 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.