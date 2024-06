En direct

19:12 - Sur qui vont se porter les orphelins de la Nupes à Santes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait glané 5,74% à Santes, contre 25,35% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives, en 2022. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés à Santes, le binôme Nupes avait en effet obtenu 22,03% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (4,79% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (14,94% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,46% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Santes La fraction d'électeurs du RN sera un enjeu clé pour cette européenne localement. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Santes. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. Assez pour prédire environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Emmanuel Macron en première position à la dernière présidentielle à Santes Santes avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,73%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 35,92% des voix. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 40,36% contre 59,64%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 20,11% au premier tour, contre 30,20% pour le binôme LREM. Ce premier round en demi-teinte ne va pas empêcher le RN de finir au sommet au second tour avec 20,11%.

12:45 - À Santes, Nathalie Loiseau en tête il y a cinq ans Regarder en arrière apparait aussi comme pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? À Santes, les dernières élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,35% des bulletins exprimés. Elle s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 22,75%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 14,94%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Santes Quel portrait faire de Santes, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 25,95% de cadres supérieurs pour 5 660 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 316 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 939 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (88,23 %) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,89% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,79%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 38 556 €/an. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Santes contribue à façonner l'avenir de l'Union européenne.

10:30 - Santes : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes ? Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 5 720 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, sur les 2 684 personnes en âge de voter à Santes, 42,22% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 54,4% il y a 10 ans. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Sur le plan national, le record d'abstention a été constaté lors du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Santes, 64,15% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les européennes débutent à Santes : la participation en question Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Santes, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les études révèlent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 4 733 personnes en âge de voter dans la commune, 20,77% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 20,9% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.