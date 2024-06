En direct

19:14 - À Sequedin, quels sont les scénarios de reports du vote Nupes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était arrogé 6,74% à Sequedin, contre 24,15% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut cette fois selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. Lors du premier tour des législatives à Sequedin, le binôme Nupes avait en effet enregistré 22,62% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de la droite à Sequedin ? Les sondeurs imaginent un RN à 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son score de 2019. Logiquement, cette dynamique devrait l'amener à 36% à Sequedin, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais Sequedin n'est pas la France et on note que le mouvement n'a en fait enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait tempérer les analyses les plus précipitées.

15:02 - Avantage Renaissance à Sequedin ? Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Sequedin avec 27,46% contre 36,47% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 44,21% contre 55,79%. Le RN ratait aussi la première marche à Sequedin quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 23,78% au premier tour, contre 31,70% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Sequedin, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse lors du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - 26,7% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Sequedin Se retourner sur le dernier test apparait encore comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait dominé les européennes il y a cinq ans. Le mouvement avait séduit 26,7% des suffrages, soit 440 voix, devant Nathalie Loiseau à 24,15% et Yannick Jadot à 10,92%.

11:45 - Sequedin et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la commune de Sequedin, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? Dans la ville, 14,15% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 21,92% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (12,3%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 574 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,11%) et le nombre de résidences HLM (9,25% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Sequedin mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,73% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Sequedin : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Au fil des dernières années, les 4 800 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 1 714 personnes en âge de voter à Sequedin, 55,38% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 47,02% lors des européennes de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Sequedin Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Sequedin ? Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,45% des votants de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 22,74% au second tour. Pour comparer, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,27% au premier tour. Au second tour, 53,57% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. La guerre entre Israël et la Palestine serait notamment susceptible de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Sequedin.