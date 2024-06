En direct

19:08 - Que vont choisir les électeurs de la Nupes à Hem ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec une inconnue : les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier tour des élections des députés à Hem, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,46% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 4,77% à Hem, contre 27,16% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Hem : les 27,16% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,64% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,21% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat à Hem pour la liste Rassemblement national ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera le grand sujet localement pour cette européenne. Alors que les sondages annoncent 10 points de plus pour le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Hem semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune.

15:02 - Les votants de Hem plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen se trouvait largement distancée dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 16,57% contre 32,64% pour Emmanuel Macron et 29,52% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième round de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron s'imposant avec 70,13% contre 29,87% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Hem, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Union des Démocrates et des Indépendants s'imposer avec 29,71%, alors que le RN sera distancé à 11,26%. Hem optera d'ailleurs pour un binôme Ensemble ! Au second tour, finalement vainqueur localement avec 56,25%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Hem Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble encore une évidence au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Hem lors des précédentes élections européennes, avec 27,16% des bulletins. La liste devançait celle de Jordan Bardella avec 17,69% dans la cité. Yannick Jadot terminait troisième, avec 14,39%.

11:45 - Hem : démographie, élections et perspectives d'avenir A la mi-journée des européennes, Hem regorge de diversité et d'activités. Avec ses 18 713 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 265 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 9 755 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 37 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,5 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. La population étrangère de 1 065 personnes (5,77%) apporte une richesse culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 366 €/an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 16,16%, annonçant une situation économique précaire. Pour conclure, Hem incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes à Hem Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de l'abstention comme en 2009 où un record avait été battu avec 59,4% ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%, en amélioration par rapport à 2014. Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. A l'occasion des élections européennes de 2019, le taux d'abstention s'élevait à 52,75% des inscrits sur les listes électorales de Hem (Nord), à comparer avec un taux d'abstention de 60,05% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Participation à Hem : quelles perspectives pour les européennes ? À Hem, le taux d'abstention constituera indiscutablement un critère décisif de ce scrutin européen. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 45,52% au premier tour. Au deuxième tour, 46,7% des citoyens se sont déplacés. Lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 13 885 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 69,64% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 72,67% au premier tour, c'est-à-dire 10 090 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour.