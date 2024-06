En direct

19:34 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. A l'occasion du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 22,76% des suffrages dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 6,39% à Forest-sur-Marque, contre 28,77% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut dans la soirée...

17:08 - Pour le Rassemblement national, les sondages de Jordan Bardella font saliver à Forest-sur-Marque Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera très commenté pour cette élection des députés européens, au niveau local, comme au niveau national. À Forest-sur-Marque, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 17,66% lors du vote européen et Marine Le Pen 17,55% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que dessinent les sondages en 2024 au niveau national, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Forest-sur-Marque Forest-sur-Marque avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 17,55%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, porté par 41,94% des voix. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 30,04% contre 69,96%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 11,99% au premier tour, contre 41,58% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il en ira de même au second tour, voyant encore le binôme La République en Marche l'emporter.

12:45 - 28,77% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Forest-sur-Marque Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore comme une évidence au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. À Forest-sur-Marque, les précédentes européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 28,77% des suffrages. Elle devançait la liste de Jordan Bardella avec 17,66% et Yannick Jadot avec 15,68%.

11:45 - Forest-sur-Marque : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population de Forest-sur-Marque peut-elle impacter les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 1368 habitants par km² et 44,41% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 8,0% pourrait agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (10,51%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 673 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (12,61%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,78%) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (41,62%), témoigne d'une population instruite à Forest-sur-Marque, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et d'entrepreneuriat.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Forest-sur-Marque Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? A l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 42,49% des inscrits sur les listes électorales de Forest-sur-Marque (Nord), à comparer avec une abstention de 50,36% pour les européennes de 2014. L'abstention des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,9%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Forest-sur-Marque À Forest-sur-Marque, la participation constituera indiscutablement l'une des clés du scrutin européen 2024. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 21,38% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une abstention de 20,35% au second tour. Pour comparer, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,97% au premier tour et seulement 46,38% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Forest-sur-Marque ? Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?