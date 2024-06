En direct

19:24 - Les votes de la coalition de gauche font envie Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était élevé à 4,69% à Sailly-lez-Lannoy, contre 34,59% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les études sondagières. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Sailly-lez-Lannoy, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 17,78% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Sailly-lez-Lannoy, entre les 34,59% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 46,52% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 45,69% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont choisir les habitants de Sailly-lez-Lannoy ? Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 2 points à Sailly-lez-Lannoy. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. De quoi s'attendre à 22% dans la ville cette fois ?

15:02 - Situation favorable à Hayer à Sailly-lez-Lannoy ? Sailly-lez-Lannoy avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 14,93%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 46,52% des voix. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 24,08% contre 75,92%. Le RN ratait aussi la première marche à Sailly-lez-Lannoy quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 12,61% au premier tour, contre 45,69% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui cumulera le plus de votes, avec 72,93% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - À Sailly-lez-Lannoy, Nathalie Loiseau en première position lors des européennes 2019 Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas dans les deux premiers aux européennes à Sailly-lez-Lannoy. Le protégé de Marine Le Pen terminait troisième, avec 12,14%, derrière Nathalie Loiseau avec 34,59% et Yannick Jadot avec 21,12%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Sailly-lez-Lannoy aux européennes Dans la commune de Sailly-lez-Lannoy, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 5,79% et une densité de population de 382 habitants/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 33,72%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (5,93%) révèle des impératifs d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,89%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 7,42% à Sailly-lez-Lannoy, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Sailly-lez-Lannoy : étude du pourcentage d'abstention aux élections européennes Ce scrutin européen verra-t-il une augmentation de l'abstention comme en 2009 où un record avait été enregistré avec 59,4% ? Au niveau du pays tout entier, le record d'abstention a été enregistré durant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Sailly-lez-Lannoy, 58,85% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 1 988 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, à l'occasion des élections européennes, 34,31% des personnes habilitées à participer à une élection à Sailly-lez-Lannoy avaient déserté les urnes, contre une abstention de 44,78% il y a dix ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Sailly-lez-Lannoy : la participation en question À Sailly-lez-Lannoy, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera incontestablement l'étendue de la participation. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 40,89% au premier tour. Au second tour, 39,76% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 581 personnes en âge de voter dans la ville, 18,98% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 17,96% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.