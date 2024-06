Résultat des européennes à Hostens : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la Nupes à Hostens ? En plus du score du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes sondagières. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des dernières européennes, avait glané 17,27% à Hostens, contre 8,23% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Hostens, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,08% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Le Rassemblement national à Hostens, un favori aux européennes ? À Hostens, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 28,71% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 28,89% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prédisent les sondages récents à l'échelle de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage RN à Hostens ? Les élections les plus proches, les législatives, avaient abouti à un très bon score pour le Rassemblement national à Hostens. Ce dernier était arrivé en tête dans la commune avec 29,23% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le binôme Nupes sur la circonscription couvrant la zone. Le RN a même enregistré un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême quelques semaines plus tôt. Elle avait accumulé 28,89% au 1er tour et 53,03% au deuxième dans la cité.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des européennes Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 143 votants d'Hostens avaient été séduits par le Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, séduisait 28,71% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 17,27% et Yannick Jadot à 13,25%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Hostens La composition démographique et le contexte socio-économique d'Hostens façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 22 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 10,98%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (22,64%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 532 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,95%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (6,28%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Hostens mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,11% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Hostens ? Assisterons-nous à une hausse de l'abstention aux élections européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? Au niveau du pays tout entier, le record d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Hostens, 67,84% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents scrutins européens. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, 44,2% des personnes habilitées à voter à Hostens avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 52,22% pour les européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Hostens : les leçons des précédentes élections À Hostens, le niveau de participation sera indiscutablement un facteur essentiel du scrutin européen 2024. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des familles pourraient potentiellement renforcer l'engagement civique des citoyens d'Hostens . Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 063 personnes en âge de voter au sein de la commune, 80,62% étaient allées voter. La participation était de 78,17% au deuxième tour, c'est-à-dire 831 personnes. Pour comparer, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,49% au premier tour et seulement 47,63% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Hostens ?