Résultat des européennes à Saint-Magne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va dominer l'autre lors des européennes à Saint-Magne ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Magne, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,11% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 5,67% à Saint-Magne, contre 14,53% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des européennes à Saint-Magne ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections 2024, localement, comme dans le reste du pays. Alors qu'on annonce une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Magne semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune. Une exception à confirmer.

15:02 - Les votants de Saint-Magne plutôt pour Marine Le Pen en 2022 Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient abouti à un joli résultat pour le Rassemblement national à Saint-Magne. Le parti était arrivé en tête dans la localité avec 29,80% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,65% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,61% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,31%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 56,86%, devant Emmanuel Macron à 43,14%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des élections de 2019 à Saint-Magne Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? A l'époque, à Saint-Magne, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, l'avait emporté, avec 33% des votes face à Nathalie Loiseau à 14,53% et Manon Aubry à 10,34%. C'étaient alors 134 habitants qui l'avaient choisie dans la ville.

11:45 - Saint-Magne : européennes et dynamiques démographiques Dans les rues de Saint-Magne, les élections sont en cours. Avec ses 1 172 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 56 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le bourg, 34 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 19,57 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,91% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 31,16% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 576,76 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Saint-Magne, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Saint-Magne Les européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures. Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Au moment des européennes de 2019, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 44,08% au niveau de Saint-Magne (Gironde). L'abstention était de 59,27% en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Saint-Magne À Saint-Magne, le taux d'abstention constituera sans aucun doute l'un des critères décisifs de ces européennes 2024. Les jeunes manifestent fréquemment une désaffection pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 81,2% au sein de la ville, à comparer avec un taux de participation de 77,64% au second tour, soit 698 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 46,22% au premier tour. Au second tour, 42,78% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Saint-Magne ?