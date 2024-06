En direct

19:25 - Une course Renaissance-Parti socialiste aussi à Illange pour ces élections européennes 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les points lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 19,91% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,13% à Illange, contre 22,85% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Illange ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste Bardella aux européennes 2024 sera très commenté. Les sondages prédisent une liste Jordan Bardella à 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son score des européennes 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique devrait le pousser à 32% à Illange, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais Illange n'est pas la France et on note que le parti n'a en fait gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Les votants d'Illange plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle Illange avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 25,27%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 31,32% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,82% contre 57,18%. Le RN n'a pas plus convaincu à Illange par la suite, lors des élections législatives, avec 22,32% au premier tour, contre 34,39% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune d'Illange, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse au moment du second tour, achevant la défaite du RN.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections déjà tranchantes Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière semble de nouveau avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. À Illange, les précédentes européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 22,85% des bulletins. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 22,59%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 14,63%.

11:45 - Analyse socio-économique d'Illange : perspectives électorales Dans les rues d'Illange, les élections sont en cours. Dotée de 843 logements pour 1 799 habitants, la densité de la commune est de 338 habitants/km². L'existence de 88 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (87,19 %) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 44,56% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 10,04%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 1939,1 € par mois. Ainsi, Illange incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Illange : la mobilisation des électeurs aux européennes La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type d'élection. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures. L'étude des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, 809 personnes en âge de participer à une élection à Illange avaient pris part au scrutin (soit 47,81%). Le taux de participation était de 41,07% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Illange : la participation en question L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera indiscutablement l'étendue de la participation à Illange. La guerre au Moyen-Orient ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale sont de nature à inciter les citoyens d'Illange à ne pas rester chez eux. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 70,65% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux de participation de 71,88% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 168 personnes. Pour rappel, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.