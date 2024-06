Résultat des européennes à Illats : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Les électeurs de la Nupes convoités Une autre source de doute qui accompagne ces européennes sera celle du vote de gauche après la dispersion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 20,36% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,24% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,04% pour Yannick Jadot, 3,49% pour Fabien Roussel et 2,48% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 6,61% à Illats, contre 18,43% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN à Illats lors des européennes ? Le score du RN sera très observé pour ces élections du Parlement européen 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points gagnés par le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Illats semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans la localité. Une exception à confirmer.

15:02 - Les derniers indicateurs à prendre en compte L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection à la présidence de la République. La communauté électorale d'Illats avait massivement montré sa préférence pour Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle de 2022. La cheffe du RN l'emportait avec 25,34% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,97% contre 55,03%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 25,05% des suffrages sur place, contre 26,49% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 51,49%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? 26,78% des voix s'étaient portées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 18,43% et Yannick Jadot à 12,87%. Le mouvement eurosceptique l'avait emporté avec pas moins de 154 votants d'Illats.

11:45 - Illats : européennes et dynamiques démographiques Comment la population d'Illats peut-elle affecter le résultat des européennes ? Avec un taux de chômage de 9,02% et une densité de population de 47 hab/km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (81,11%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 577 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,23%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,13%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Illats mettent en avant une diversité de qualifications, avec 31,33% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Illats : retour sur l'abstention aux dernières européennes Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des derniers scrutins européens. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 41,56% dans la commune d'Illats. L'abstention était de 49,62% lors des élections européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 50%.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas d'Illats À Illats, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera sans aucun doute l'abstention. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,77% au premier tour et seulement 53,31% au second tour. Il y a 2 ans, lors du second tour de la présidentielle, 82,09% des électeurs dans la localité s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 84,08% au premier tour, soit 903 personnes. En comparaison, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.