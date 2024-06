En direct

19:17 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Isigny-le-Buat convoité La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec une inconnue : la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Pour le premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 14,42% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 3,05% à Isigny-le-Buat, contre 27,67% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Isigny-le-Buat Le résultat du RN sera le grand sujet pour cette européenne 2024, au niveau local, comme dans le reste de la France. En sautant les législatives, la progression du RN est déjà puissante à Isigny-le-Buat entre Jordan Bardella en 2019 (24,81%) et Marine Le Pen en 2022 (28,79% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de dix points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle dans l'ensemble du pays, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 34% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Isigny-le-Buat Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Isigny-le-Buat avec 28,79% contre 34% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 44,12% contre 55,88%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 22,32% au premier tour, contre 42,32% pour le binôme LREM. A l'issue du second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui va glaner le plus de suffrages, avec 64,96% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Que retenir des européennes à Isigny-le-Buat il y a cinq ans ? Regarder en arrière semble de nouveau logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? À Isigny-le-Buat, les dernières européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,67% des voix. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 24,81% et Yannick Jadot avec 10,11%.

11:45 - Isigny-le-Buat : démographie et socio-économie impactent les européennes Quel portrait faire d'Isigny-le-Buat, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 3 182 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 183 entreprises démontrent une économie favorable. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (72,37 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 37,47% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 43,3% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 156,98 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. Isigny-le-Buat manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Isigny-le-Buat ? Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h. Au fil des dernières années, les 3 275 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 49,15% des votants d'Isigny-le-Buat. L'abstention était de 52,22% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Isigny-le-Buat L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera sans nul doute l'abstention à Isigny-le-Buat. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,27% au premier tour. Au deuxième tour, 52,12% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 20,36% dans la commune, contre un taux d'abstention de 20,24% au deuxième tour. En proportion, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.