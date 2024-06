En direct

19:07 - Les électeurs de la Nupes très suivis Après le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires pourraient arriver au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais Raphaël Glucksmann avait glané 5,46% à Meyzieu, contre 23,01% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Meyzieu, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,96% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Meyzieu, entre les 23,01% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,13% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,79% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour la liste RN lors des européennes à Meyzieu ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. On remarque que Meyzieu fait partie des quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 23,09% lors du vote européen et Marine Le Pen 20,95% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 avant les européennes Dans les isoloirs de Meyzieu, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec seulement 20,95%, la fille de Jean-Marie Le Pen était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 27,19% et 27,13% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 63,5% contre 36,5% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Au premier tour des législatives, Meyzieu, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LREM s'imposer avec 28,79%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 19,48%. Meyzieu optera d'ailleurs pour un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, vainqueur localement avec 57,25%.

12:45 - 23,09% pour Jordan Bardella en 2019 à Meyzieu Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière peut toujours sembler sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. C'est la liste d'extrême droite de Jordan Bardella qui s'était imposée en tête des élections du Parlement européen à l'époque à Meyzieu, avec 23,09% des bulletins dans l'urne, soit 2232 voix, devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 23,01% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 15,28%.

11:45 - Meyzieu : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment la population de Meyzieu peut-elle influencer les résultats des élections européennes ? La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 39% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 21,77% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (84,73%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 10 209 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 14,10% et d'une population étrangère de 8,42% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Meyzieu mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,67% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Meyzieu Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette agglomération lors des derniers rendez-vous électoraux ? Lors des dernières européennes, 53,94% des personnes habilitées à participer à une élection à Meyzieu avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 61,95% il y a 10 ans. Assisterons-nous à une hausse de l'abstention des citoyens français aux élections européennes, similaire au record établi à 59,37% en 2009 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Meyzieu ? À Meyzieu, l'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera sans nul doute la participation. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 44,48% au premier tour. Au second tour, 42,0% des votants ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 22 772 personnes en âge de voter dans la commune, 68,68% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 73,52% au premier tour, c'est-à-dire 16 743 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.