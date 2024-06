Résultat des européennes à Jonzieux : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Les orphelins de la Nupes observés Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait glané 5,73% à Jonzieux, contre 19,6% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les études sondagières, à tel point qu'il serait au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Lors du premier tour des élections des députés à Jonzieux, le binôme Nupes avait en effet accumulé 22% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Jonzieux, entre les 19,6% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,89% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 11,81% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national favori à Jonzieux pour les européennes ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Jonzieux. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. Assez pour l'amener à 33% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Jonzieux plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Jonzieux avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,04%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 25,89% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 44,46% contre 55,54%. Le RN ratait aussi la première marche à Jonzieux quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 15,68% au premier tour, contre 38,70% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Jonzieux, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera désignée à l'issue du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien FN.

12:45 - Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes à Jonzieux Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Jonzieux, à 23,79%, soit 108 voix dans la ville. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 19,6% et François-Xavier Bellamy à 14,54%.

11:45 - Jonzieux : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel impact auront les habitants de Jonzieux sur le résultat des européennes ? Dans la localité, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 27,73% de plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de familles possédant au moins une voiture (72,47%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 498 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,75%) révèle des besoins de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,49%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Jonzieux mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,01% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Etude de l'abstention lors des élections européennes à Jonzieux La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. À travers tout le pays, le record d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Jonzieux, 64,44% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Comment votent le plus souvent les habitants de cette commune ? Lors des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 46,14% des votants de Jonzieux, à comparer avec une abstention de 57,11% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Jonzieux : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'abstention sera immanquablement l'une des clés du scrutin européen à Jonzieux. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 79,56% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 77,6% au deuxième tour, ce qui représentait 710 personnes. En comparaison, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 54,01% au premier tour. Au deuxième tour, 56,07% des votants ont exercé leur droit de vote. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine, seraient par exemple en mesure d'inciter les électeurs de Jonzieux à s'intéresser plus fortement de l'élection.