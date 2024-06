Résultat des européennes à Marlhes : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Raphaël Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Une autre interrogation qui enveloppe ces européennes 2024 est celle du vote de gauche après la rupture de la Nupes. Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 18,95% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 3,78% à Marlhes, contre 26,08% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 26,08% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,28% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 14,71% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quels résultats pour la liste RN lors des européennes à Marlhes ? En analysant rapidement la progression du Rassemblement national anticipée par les intentions de vote au niveau national pour les élections de juin, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier a toutes les chances de s'élever à environ 30% à Marlhes. Un calcul qui semble logique compte tenu des électeurs déjà grattés par les lepénistes dans la localité depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 : une hausse de 4 points qui peut encore croître.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Marlhes Marlhes avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 21,13%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 29,28% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 39,68% contre 60,32%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 14,87% au premier tour, contre 40,69% pour le binôme Les Républicains. Le second tour sera à l'avenant, laissant également le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Marlhes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble encore indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Grand favori des sondages, Jordan Bardella était loin de son score national aux élections européennes de l'époque dans la commune. Le protégé de Marine Le Pen arrivait troisième, avec 17,81%, contre Nathalie Loiseau avec 26,08% et François-Xavier Bellamy avec 18,88%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Marlhes Comment la population de Marlhes peut-elle peser sur le résultat des élections européennes ? Dans le village, 14,93% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 30,6% de 60 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux de familles détenant au moins une voiture (66,29%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 628 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,75%) met en lumière des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,9%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 20,11%, comme à Marlhes, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.

10:30 - À Marlhes, quelle abstention aux précédentes européennes ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l’échelle de toute la France, le pic d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,72%. À Marlhes, 55,54% des habitants ne s'étaient pas déplacés. Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 1 409 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 40,28% des inscrits sur les listes électorales de Marlhes (Loire), à comparer avec une abstention de 45,66% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Abstention à Marlhes : quelles perspectives pour les européennes ? À Marlhes, la participation constituera immanquablement l'une des clés des européennes 2024. Il y a deux ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 20,0% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 15,09% au premier tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour. La guerre entre la Russie et l'Ukraine serait notamment en mesure de modifier les décisions que prendront les citoyens de Marlhes.