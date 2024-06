Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait atteint 5,05% à Saint-Didier-en-Velay, contre 16% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les études sondagières. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés à Saint-Didier-en-Velay, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,82% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera le grand sujet à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen. La liste Rassemblement national devrait s'approcher de 40% à Saint-Didier-en-Velay si la dynamique prévue par les enquêtes d'opinion au niveau national se confirme localement. Le candidat est en effet crédité d'environ 30% des voix dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'extrapolation est simple, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN en ces lieux. Rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 6 points.

11:45 - Dynamique électorale à Saint-Didier-en-Velay : une analyse socio-démographique

Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Didier-en-Velay mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'influencer le résultat des européennes. Avec 45,56% de population active et une densité de population de 134 hab/km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de chômeurs à 7,12% peut agir sur les inquiétudes des habitants quant aux mesures européennes sur le travail. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (70,87%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 374 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,0%) et le nombre de résidences HLM (4,42% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Saint-Didier-en-Velay mettent en relief une diversité de qualifications, avec 27,97% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.