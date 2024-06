En direct

19:06 - À Joué-lès-Tours, qui va faire main basse les électeurs de la Nupes ? Une autre source de doute qui accompagne ces européennes 2024 sera celle du vote de gauche après l'éclatement de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La réserve de voix semble conséquente à Joué-lès-Tours. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Joué-lès-Tours, le binôme Nupes avait en effet glané 30,9% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 8,53% à Joué-lès-Tours, contre 24,88% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Pour le RN, les intentions de vote de Bardella convoités à Joué-lès-Tours À Joué-lès-Tours, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 18,98% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 17,84% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Joué-lès-Tours ? Marine Le Pen ne finissait pas dans les deux premiers dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 17,84% contre 31,56% pour Emmanuel Macron et 26,51% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 31,26% contre 68,74%. Au premier tour des élections législatives, Joué-lès-Tours, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé La République en Marche s'imposer avec 32,75%, alors que le RN sera derrière à 16,41%. Le RN sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Joué-lès-Tours Regarder en arrière semble toujours pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? À Joué-lès-Tours, les dernières européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 24,88% des suffrages. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 18,98%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 12,68%.

11:45 - Les données démographiques de Joué-lès-Tours révèlent les tendances électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Joué-lès-Tours émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 38 183 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 937 entreprises attestent une économie prospère. Dans la ville, 18,08 % des résidents sont des enfants, et 26,13 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La présence de 4 383 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 14,52%, contribue à son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 593 € par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,4%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Joué-lès-Tours manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en mutation.

10:30 - Joué-lès-Tours : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Sur le plan national, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33,28%. À Joué-lès-Tours, 70,88% des habitants avaient participé. Au cours des scrutins européens précédents, les 38 592 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, pendant les européennes, 12 116 personnes habilitées à participer à une élection à Joué-lès-Tours avaient pris part au scrutin (soit 48,79%). Le taux de participation était de 41,77% en 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Joué-lès-Tours À Joué-lès-Tours, le taux de participation sera immanquablement un critère essentiel des européennes. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 70,38% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 72,88% au premier tour, ce qui représentait 18 218 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des familles pourraient ramener les habitants de Joué-lès-Tours (37300) dans les bureaux de vote.