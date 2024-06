En direct

19:10 - Une course Renaissance-Parti socialiste aussi à Monts pour ces européennes 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 25,34% des voix dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 7,51% à Monts, contre 23,97% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Monts à l'issue des européennes ? Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Monts. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. De quoi anticiper 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Monts plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Monts lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,41%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 22,41%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 36,59% contre 63,41%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 21,22% au premier tour, contre 28,85% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Monts, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée au cours du second tour, achevant la défaite du RN.

12:45 - Il y a cinq ans, une élection déjà tranchante Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Avec un résultat de 20,64%, Jordan Bardella avait été battu à l'issue des élections européennes il y a cinq ans par la liste portée par Nathalie Loiseau avec 23,97%.

11:45 - Monts : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Monts se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec une population de 7 914 habitants répartis dans 3 376 logements, cette agglomération présente une densité de 282 hab par km². L'existence de 366 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans l'agglomération, 33 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 24,67 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 37,88% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,58%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 32 136 euros/an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Monts, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, rejoignent celles du continent européen.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Monts Ce scrutin européen verra-t-il une progression de l'abstention des citoyens français comme en 2009 où un record avait été enregistré avec 59,37% ? Au niveau national, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17h. Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des consultations démocratiques passées. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, sur les 3 140 personnes en âge de voter à Monts, 49,6% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 58,63% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Election à Monts : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Monts, l'un des facteurs forts du scrutin européen sera indiscutablement le niveau d'abstention. Le conflit militaire ukrainien et son impact sur les tarifs du quotidien sont de nature à pousser les électeurs de Monts (37260) à s'intéresser plus fortement de l'élection. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 6 248 personnes en âge de voter au sein de la ville, 77,02% étaient allées voter. Le taux de participation était de 78,21% au second tour, c'est-à-dire 4 889 personnes. En proportion, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,49% au premier tour. Au deuxième tour, 46,46% des votants se sont déplacés.