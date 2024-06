Résultat des européennes à Solignac : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel résultat pour les candidats RN à Solignac ? En mettant de côté les législatives, la progression du RN est déjà puissante à Solignac entre Jordan Bardella en 2019 (15,57%) et Marine Le Pen en 2022 (19,86% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ dix points par rapport à la dernière élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 25% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Solignac ? Solignac avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 19,86%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 32,89% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 35,6% contre 64,4%. Le RN ne convainquait pas plus à Solignac un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,11% au premier tour, contre 34,65% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Solignac, c'est finalement une majorité Nupes qui sera choisie au moment du second tour, confirmant la défaite du parti lepéniste.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Solignac Le résultat de ce dimanche sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Le trio de tête des dernières élections européennes à Solignac était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,29% des suffrages, suivie de la liste de Yannick Jadot avec 15,72% et Jordan Bardella avec 15,57%.

11:45 - Solignac : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment la population de Solignac peut-elle affecter les résultats des européennes ? Avec 31% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,3%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (15,17%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 732 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (10,42%) et le nombre de résidences HLM (6,1% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Solignac mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,93% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Perspectives de la participation lors des dernières européennes à Solignac L'observation des résultats des consultations politiques passées permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, 59,89% des personnes aptes à participer à une élection à Solignac avaient pris part au scrutin. La participation était de 54,82% lors du scrutin de 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Solignac À Solignac, l'un des critères importants de ces élections européennes 2024 sera le taux d'abstention. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 16,12% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 19,39% au second tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 39,7% au premier tour. Au deuxième tour, 43,16% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Solignac ? Les études rapportent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?