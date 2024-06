Résultat des européennes à Ligny-le-Ribault : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Ligny-le-Ribault fait envie à gauche Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait glané 4,66% à Ligny-le-Ribault, contre 25,96% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement à Ligny-le-Ribault, le binôme Nupes avait en effet glané 20,17% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Ligny-le-Ribault ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera un point d'observation clé au niveau local pour ces élections des députés européens. A noter : Ligny-le-Ribault compte parmi les rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 23,63% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 22,85% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Ligny-le-Ribault ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Ligny-le-Ribault lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,67%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 22,85%. Et elle échouait aussi au second tour avec 37,61% contre 62,39%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 23,1% au premier tour, contre 31,21% pour le binôme LREM. Le second tour sera à l'avenant, voyant encore le binôme La République en Marche finir gagnant.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Ligny-le-Ribault Les résultats de ce soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? À Ligny-le-Ribault, les dernières européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,96% des voix. Elle devançait la liste de Jordan Bardella avec 23,63%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 11,65%.

11:45 - Ligny-le-Ribault aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux À Ligny-le-Ribault, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influencer les européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 28% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,01%. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (27,2%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 594 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (14,25%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,12%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Ligny-le-Ribault mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,83% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Ligny-le-Ribault Au fil des dernières élections, les 1 270 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, sur les 624 inscrits sur les listes électorales à Ligny-le-Ribault, 39,88% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 48,06% lors des élections européennes de 2014. Y aura-t-il une hausse de l'abstention aux européennes, à l'image du record de 59,4% enregistré en 2009 ? Pour rappel, au niveau du pays en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,9%.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Ligny-le-Ribault pour les élections européennes L'un des critères importants de ces européennes sera incontestablement le niveau d'abstention à Ligny-le-Ribault. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 081 personnes en âge de voter dans la ville, 17,95% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 19,17% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,15% au premier tour et seulement 45,24% au second tour. Les études montrent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ?