Résultat des européennes à Lailly-en-Val : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Lailly-en-Val ? Le choix de celui qui va présider la France est certainement la référence pour juger la tendance locale. Marine Le Pen a énormément séduit à Lailly-en-Val lors de la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 30,84% des électeurs au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,68% contre 52,32%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 28,08% des voix sur place, contre 28,08% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 52,81%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Lailly-en-Val Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme pertinent au moment du scrutin d'aujourd'hui. 27,08% des suffrages étaient tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 18,09% et Yannick Jadot à 11,29%. Le mouvement d'extrême droite avait dominé le scrutin avec pas moins de 283 habitants de Lailly-en-Val passés par les isoloirs.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Lailly-en-Val Dans la ville de Lailly-en-Val, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections européennes. Avec 46,06% de population active et une densité de population de 66 habitants par km², ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 7,65% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux politiques européennes sur le travail. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (84,99%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 039 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,81%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,43%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Lailly-en-Val mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,95% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Lailly-en-Val : les chiffres clés Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. En 2019, pendant les européennes, 1 111 personnes habilitées à participer à une élection à Lailly-en-Val avaient pris part au scrutin (soit 52,31%), à comparer avec une participation de 45,77% lors des européennes de 2014. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Lailly-en-Val, 65,95% des électeurs avaient voté.

09:30 - Les européennes démarrent à Lailly-en-Val : quel sera le taux d'abstention ? À Lailly-en-Val, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera indiscutablement l'abstention. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les incertitudes provoquées par le conflit armé entre entre Israël et la Palestine sont par exemple capables de pousser les citoyens de Lailly-en-Val (45740) à s'intéresser plus fortement de l'élection. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 22,89% au sein de la commune, contre un taux d'abstention de 23,61% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,33% au premier tour. Au second tour, 57,85% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote.