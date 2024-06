Résultat des européennes à Velleron : l'élection 2024 en direct

Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois sensé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Velleron, avec 33,29%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 17,06% et Yannick Jadot à 13,83%.

11:45 - Velleron : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans les rues de Velleron, le scrutin est en cours. Avec une population de 3 084 habitants répartis dans 1 528 logements, cette commune présente une densité de 179 habitants/km². Avec 271 entreprises, Velleron est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 30 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 9,93 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 28,47% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un taux de chômage de 12,15%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2488,71 euros/mois, témoignant d'une certaine prospérité. Velleron incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en mutation.