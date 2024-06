Résultat des européennes à la Regrippière : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à la Regrippière convoité à gauche Une autre question qui entoure ces européennes sera celle du vote de gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. Pour le premier tour des législatives, la candidature Nupes avait donc atterrit sur la première marche avec 25,87% des suffrages dans la commune. Un score à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 5,73% à la Regrippière, contre 23,47% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce soir...

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à la Regrippière lors des européennes ? Le score du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection des députés européens 2024, localement. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points à la Regrippière. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. Assez pour anticiper plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à la Regrippière ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à la Regrippière lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,94%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 25,14%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 41,96% contre 58,04%. Le RN n'a pas plus convaincu à la Regrippière quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 17,3% au premier tour, contre 25,87% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second round, c'est encore un binôme LREM qui va glaner le plus de suffrages, avec 54,41% sur l'unique circonscription recouvrant La Regrippière.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à la Regrippière en 2019 ? Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Nathalie Loiseau l'avait emporté à la Regrippière lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, avec 23,47%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 22,52% des suffrages.

11:45 - Élections européennes à la Regrippière : un éclairage démographique Quel impact aura la population de la Regrippière sur les résultats des élections européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la localité, avec près de 38% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,03%. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (9,44%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 579 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,80%) révèle des impératifs de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,59%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à la Regrippière mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,66% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à la Regrippière ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des dernières élections. Durant les dernières européennes, sur les 563 personnes en âge de voter à la Regrippière, 47,68% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 55,5% lors des européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à la Regrippière ? À la Regrippière, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera à n'en pas douter l'abstention. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 51,88% au premier tour et seulement 45,88% au deuxième tour. Lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 82,1% des votants de la commune, contre un taux de participation de 81,65% au premier tour, c'est-à-dire 903 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.