En direct

19:10 - À Vineuil, quels reports de voix à gauche ce soir ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec une inconnue : la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. Lors du premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 23,28% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 7,54% à Vineuil, contre 25,35% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 25,35% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 33,2% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 37,13% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN lors des européennes à Vineuil ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Vineuil semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Emmanuel Macron en tête lors de la dernière présidentielle à Vineuil Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,07% contre 33,2% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 38,02% contre 61,98%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 20,85% au premier tour, contre 37,13% pour le binôme LREM. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va remporter le plus de suffrages, avec 60,23% sur l'unique circonscription couvrant Vineuil.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Vineuil Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait encore comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Bardella ne finissait que deuxième lors des élections européennes il y a cinq ans. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première place avec 25,35%, contre 22,13% pour le RN.

11:45 - Le poids démographique et économique de Vineuil aux européennes Dans la ville de Vineuil, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des européennes. Avec un pourcentage de 31% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,2%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Un salaire moyen mensuel net de 2484,41 euros/mois souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 3 186 votants. Le nombre de familles monoparentales (17,4%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (7,67%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Vineuil mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,5% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Vineuil : analyse du taux d'abstention aux précédentes européennes Comment ont voté les électeurs de cette agglomération lors des précédentes élections ? Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 55,71% des inscrits sur les listes électorales de Vineuil, à comparer avec un taux de participation de 46,07% pour le scrutin européen de 2014. Est-ce que les citoyens français se déplaceront plus pour participer aux élections européennes cette année, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Les européennes commencent à Vineuil : l'abstention en question La participation constituera sans nul doute l'une des clés de ce scrutin européen à Vineuil. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,38% au premier tour et seulement 50,32% au second tour. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 6 159 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 22,79% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 23,14% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour.