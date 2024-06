En direct

19:17 - Les votes de la Nupes scrutés Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était élevé à 2,98% à Saint-Paul-de-Vence, contre 28,85% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Paul-de-Vence, le binôme Nupes avait en effet glané 7,95% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 12% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (8,27% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,39% pour Yannick Jadot, 0,83% pour Fabien Roussel et 0,65% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Qui vont retenir les électeurs de la droite à Saint-Paul-de-Vence ? La part des électeurs du RN sera une des clés localement pour cette élection européenne 2024. À Saint-Paul-de-Vence, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 24,35% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 24,06% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que prévoient les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Saint-Paul-de-Vence plutôt pour Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,06% contre 31,18% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 46,21% contre 53,79%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 17,31% au premier tour, contre 30,16% pour le binôme Ensemble !. Au deuxième round, c'est encore un binôme LREM qui glanera le plus de votes, avec 55,35% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - En 2019, des européennes déjà tranchantes Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Saint-Paul-de-Vence était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 28,85% des votes, devançant la liste de Jordan Bardella avec 24,35% et François-Xavier Bellamy avec 16,11%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Paul-de-Vence : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Saint-Paul-de-Vence, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? Le taux de chômage à 9,18% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 475 habitants/km² et 41,92% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 27,31%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,63% et d'une population étrangère de 7,61% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 28,42%, comme à Saint-Paul-de-Vence, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Saint-Paul-de-Vence : la mobilisation des habitants aux élections européennes Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2019, la participation aux élections européennes représentait 50,12%, en amélioration par rapport à 2014. Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des précédentes consultations démocratiques ? En 2019, à l'occasion des élections européennes, 49,85% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Paul-de-Vence s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 44,26% il y a 10 ans.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Saint-Paul-de-Vence Le niveau de participation constituera incontestablement un critère déterminant du scrutin européen à Saint-Paul-de-Vence. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,41% dans la ville, à comparer avec une participation de 77,49% au premier tour, ce qui représentait 2 190 personnes. En comparaison, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,04% au premier tour. Au second tour, 47,84% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Saint-Paul-de-Vence ? L'inflation qui plombe le budget des Français, combinée avec les incertitudes liées à la guerre au Moyen-Orient seraient de nature à de faire augmenter la participation à Saint-Paul-de-Vence.