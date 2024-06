En direct

19:06 - Les bulletins de la Nupes font envie Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était élevé à 3,48% à Cagnes-sur-Mer, contre 21,19% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a été dissoute malgré sa percée lors des dernières élections législatives. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Cagnes-sur-Mer, le binôme Nupes avait en effet enregistré 13,69% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Sur quel candidat vont se porter les voix de droite à Cagnes-sur-Mer ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Alors qu'on annonce 10 points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Cagnes-sur-Mer semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de terrain dans la localité.

15:02 - Les votants de Cagnes-sur-Mer penchaient pour Marine Le Pen en 2022 Dernières élections en date, les législatives avaient offert un beau score pour le RN à Cagnes-sur-Mer. Le parti s'était élevé en tête dans la localité avec 24,89% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 51,57% au 2e sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 28,88% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,4% et Éric Zemmour troisième avec 14,56%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 51,66%, devant Emmanuel Macron à 48,34%.

12:45 - À Cagnes-sur-Mer, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes 2019 Le résultat de ce 9 juin sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? 32,57% des voix avaient cheminé vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 21,19% et François-Xavier Bellamy à 11,77%. Le mouvement eurosceptique avait dominé le scrutin avec pas moins de 5465 votants de Cagnes-sur-Mer.

11:45 - Le poids démographique et économique de Cagnes-sur-Mer aux européennes Quelle influence les habitants de Cagnes-sur-Mer exercent-ils sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,67% et une densité de population de 2747 hab par km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (65,18%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 15 938 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 11,15% et d'une population étrangère de 7,57% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,45%, comme à Cagnes-sur-Mer, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.

10:30 - Analyse de l'abstention aux européennes à Cagnes-sur-Mer Au cours des rendez-vous électoraux précédents, les 53 034 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 47,79% des personnes habilitées à voter à Cagnes-sur-Mer avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 56,44% lors des européennes de 2014. Y aura-t-il une progression de l'abstention des Français aux européennes, à l'image du record de 59,37% observé en 2009 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - Les européennes sont lancées à Cagnes-sur-Mer : scrutin en cours Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Cagnes-sur-Mer ? Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,28% au premier tour et seulement 56,1% au deuxième tour. Pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 25,87% des électeurs de l'agglomération. L'abstention était de 26,32% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.