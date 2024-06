En direct

19:16 - Les électeurs de la coalition de gauche très suivis Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 23,8% des voix dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 4,61% à la Ferté-Alais, contre 17,66% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à la Ferté-Alais à l'issue des européennes ? Le résultat de la liste RN portée par Jordan Bardella sera un enjeu pour ces européennes 2024 localement, comme dans le reste du pays. À la Ferté-Alais, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 26,65% lors du vote européen et Marine Le Pen 25,66% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Situation favorable au RN à la Ferté-Alais ? Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient abouti à un bon score pour le RN à la Ferté-Alais. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la cité avec 25,43% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 51,99% au deuxième (La Ferté-Alais ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 25,66% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,08% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 22,14%. Avec 47,74% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,26%.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin plein d'enseignements Regarder en arrière peut encore une fois sembler avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque. L'extrême droite avait enregistré 26,65% des votes, devant Nathalie Loiseau à 17,66% et Yannick Jadot à 13,92%.

11:45 - La Ferté-Alais : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers La Ferté-Alais, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 3 649 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 297 entreprises, La Ferté-Alais se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (77,24 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. La présence de 202 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 7,22%, favorise son multiculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, près de 34,54% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 711,78 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À la Ferté-Alais, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes précédentes à la Ferté-Alais Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17h. L'observation des résultats des élections passées est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. En 2019, lors des élections européennes, parmi les 1 290 inscrits sur les listes électorales à la Ferté-Alais, 49,43% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 54,87% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes débutent à la Ferté-Alais : la participation en question Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à la Ferté-Alais, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre aux portes de l'Europe pourrait en effet renforcer l'engagement civique des citoyens de la Ferté-Alais . Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 30,85% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 25,75% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 54,81% au premier tour. Au second tour, 53,57% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote.