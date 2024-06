En sautant les législatives, la progression du RN se montre déjà puissante à Itteville entre Jordan Bardella en 2019 (27,43%) et Marine Le Pen en 2022 (32,46% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de 10 points par rapport à 2019 dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient offert un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Itteville. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la commune avec 25,90% au 1er round et surtout 53,04% au 2e, le propulsant à la meilleure place à l'échelon local sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,46% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,53% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,19%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 51,08%, devant Emmanuel Macron à 48,92%.

11:45 - Comment la composition démographique d'Itteville façonne les résultats électoraux ?

A la mi-journée des élections européennes, Itteville émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 6 603 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 413 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la ville, 36 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 4,69 % de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 203 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 5,30%, favorise son pluriculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, 52,47% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1394,69 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Itteville, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.