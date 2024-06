Résultat des européennes à la Ferté-Saint-Cyr : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à la Ferté-Saint-Cyr ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche aujourd'hui. A l'occasion du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 18,97% des votes dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait atteint 4,21% à la Ferté-Saint-Cyr, contre 22,74% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à la Ferté-Saint-Cyr Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à la Ferté-Saint-Cyr. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour l'amener à 36% dans la ville cette fois ?

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à la Ferté-Saint-Cyr ? Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à la Ferté-Saint-Cyr à l'issue de la présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 29,68% dès le premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,35% contre 50,65%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 22,48% des suffrages sur place, contre 22,72% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (50,00%).

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à la Ferté-Saint-Cyr Les résultats de ce 9 juin au soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? Dans le détail, 128 électeurs de la Ferté-Saint-Cyr avaient choisi le Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella cumulait ainsi 26,95% des voix devant Nathalie Loiseau à 22,74% et Yannick Jadot à 10,11%.

11:45 - La Ferté-Saint-Cyr : démographie et socio-économie impactent les européennes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à la Ferté-Saint-Cyr comme partout en France. Avec une population de 1 058 habitants répartis dans 641 logements, ce village présente une densité de 18 habitants par km². Ses 76 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 336 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 17,14 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 8,52 % de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,98% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 54,46% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 281,01 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. La Ferté-Saint-Cyr incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - La Ferté-Saint-Cyr : quel était le niveau d'abstention aux précédentes européennes ? Au cours des dernières années, les 1 071 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, au moment des élections européennes, 509 inscrits sur les listes électorales de la Ferté-Saint-Cyr avaient pris part au scrutin (soit 63,39%). Le taux de participation était de 51,07% en 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à la Ferté-Saint-Cyr ? À la Ferté-Saint-Cyr, l'un des critères déterminants de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,5% au premier tour et seulement 53,74% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à la Ferté-Saint-Cyr ? Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 81,23% au sein de la localité. La participation était de 79,78% au premier tour, c'est-à-dire 663 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c'était presque un record.