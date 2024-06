En direct

19:14 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à Saint-Laurent-Nouan ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 22,33% des voix dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, ce dernier avait obtenu 7,53% à Saint-Laurent-Nouan, contre 19,24% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - À Saint-Laurent-Nouan, une liste RN favorite ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour ces élections des députés européens. Si dans l'Hexagone, les instituts de sondage calculent une évolution moyenne du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 40% dans la commune), il faut noter néanmoins que le parti n'a en fait enregistré que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les électeurs de Saint-Laurent-Nouan plutôt pour Le Pen en 2022 Se retourner sur le verdict des urnes le plus récent est d'une logique implacable au moment de l'élection suivante. Même si le procédé peut induire en erreur…Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné un très gros démarrage pour le RN à Saint-Laurent-Nouan. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la ville avec 26,88% au premier tour et surtout 50,41% au deuxième sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,47% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,62% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,12%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 54,28%, devant Emmanuel Macron à 45,72%.

12:45 - À Saint-Laurent-Nouan, Jordan Bardella sur la première marche il y a cinq ans Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble de nouveau sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. 30,69% des suffrages s'étaient dirigés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 19,24% et Yannick Jadot à 9,52%. Le RN s'était arrogé le scrutin avec 477 votants de Saint-Laurent-Nouan.

11:45 - Saint-Laurent-Nouan : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quel impact auront les habitants de Saint-Laurent-Nouan sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 70 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,18%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 355 euros par an souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 436 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,21%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,32%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Laurent-Nouan mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,62% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Saint-Laurent-Nouan : un regard approfondi Assisterons-nous à une amélioration de la participation des citoyens français aux élections européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? Au niveau national, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et déjà 43% à 17h. Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes élections. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, 1 628 personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Laurent-Nouan avaient pris part à l'élection (soit 52,33%), contre un taux de participation de 43% lors des européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Laurent-Nouan pour les élections européennes À Saint-Laurent-Nouan, la participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,6% au premier tour et seulement 56,72% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-Laurent-Nouan ? Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 22,86% des électeurs inscrits dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 22,87% au premier tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.