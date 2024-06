En direct

19:07 - Sur qui vont se rabattre les électeurs de la Nupes à la Garde ? Outre le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait glané 19,56% à la Garde, contre 4,63% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à la Garde, le binôme Nupes avait en effet réuni 20,98% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,7% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,84% pour Yannick Jadot, 2,46% pour Fabien Roussel et 1,04% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Le Rassemblement national favori à la Garde pour les européennes ? Alors qu'on annonce une dizaine de points gagnés par le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, La Garde semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

15:02 - Les votants de la Garde plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné un bon démarrage pour le RN à la Garde. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la commune avec 27,07% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 53,02% au deuxième. Le RN avait laissé derrière les impétrants La République en Marche avec 22,52% et Nouvelle union populaire écologique et sociale (20,98%) au premier tour puis encore La République en Marche avec 46,98% au second sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 27,64% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,96% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,7%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 52,25%, devant Emmanuel Macron à 47,75%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des européennes Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à la Garde, avec 30,46%, soit 2897 voix. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 19,56% et François-Xavier Bellamy à 10,39%.

11:45 - La Garde : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A la mi-journée des européennes, La Garde fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 25 912 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 484 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 15,05 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 28,8 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. La présence de 1 051 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 7,52%, favorise son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,63%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2279,99 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. En résumé, La Garde incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - À la Garde, quelle abstention aux précédentes européennes ? Au fil des dernières années, les 26 197 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Pendant les dernières européennes, sur les 9 806 inscrits sur les listes électorales à la Garde, 52,19% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 41,44% il y a dix ans. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h.

09:30 - La participation aux élections européennes à la Garde Ce dimanche, lors des européennes à la Garde, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,66% au premier tour et seulement 45,04% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 74,65% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre une participation de 73,73% au deuxième tour, c'est-à-dire 14 469 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.