En direct

19:10 - Hayer et Glucksmann en duel aussi à la Farlède pour ces européennes 2024 ? Après le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Le candidat de gauche s'était élevé à 3,93% à la Farlède, contre 21,42% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections des députés à la Farlède, le binôme Nupes avait en effet obtenu 15,31% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à la Farlède Enseignement clé pour ce dimanche : La Farlède compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 33,84% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 32,83% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de la Farlède plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un très bon résultat pour le RN à la Farlède. Ce dernier s'était hissé en tête dans la ville avec 33,18% au premier tour et surtout 53,47% au second, lui garantissant d'être au sommet du paysage municipal (La Farlède ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même obtenu un poucentage plus fort aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt. La présidente du mouvement avait rassemblé 32,83% au 1er tour et 57,56% au deuxième dans la commune.

12:45 - En 2019, des élections très instructives Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? C'est la liste RN poussée par Bardella qui avait terminé en tête des élections européennes il y a cinq ans à la Farlède, avec 33,84% des bulletins, soit 1093 voix, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 21,42% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 8,7%.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à la Farlède A mi-chemin des élections européennes, La Farlède regorge de diversité et d'activités. Avec ses 9 658 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 1 136 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 2 632 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 14,64 % des résidents sont des enfants, et 9,56 % ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. La population étrangère de 246 personnes (2,56%) apporte une richesse culturelle précieuse. Malgré un taux de chômage de 9,7%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 38 088 euros/an, témoignant d'une certaine prospérité. Finalement, La Farlède incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à la Farlède Assisterons-nous à une hausse de la participation des électeurs français aux européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50%, en amélioration par rapport à 2014. Au cours des dernières années, les 9 781 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 3 342 personnes en capacité de voter à la Farlède avaient pris part à l'élection (soit 50,64%). Le taux de participation était de 42,84% pour les européennes de 2014.

09:30 - Election à la Farlède : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des clés des européennes sera indiscutablement l'abstention à la Farlède. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,41% au premier tour. Au deuxième tour, 46,5% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à la Farlède cette année ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 74,89% des personnes aptes à voter dans la ville s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 75,39% au second tour, soit 5 262 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour.