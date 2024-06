En direct

19:07 - À la Valette-du-Var, qui vont retenir les supporters de la Nupes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était élevé à 4,54% à la Valette-du-Var, contre 19,82% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes d'opinion. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, en 2022. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à la Valette-du-Var, le binôme Nupes avait en effet cumulé 15,44% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à la Valette-du-Var, entre les 19,82% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,84% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,66% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à la Valette-du-Var lors des européennes ? À la Valette-du-Var, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 34,57% lors du vote européen et Marine Le Pen 31,24% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Tendance favorable au RN à la Valette-du-Var ? Les dernières consultations en date, les législatives, avaient offert un joli score pour le RN à la Valette-du-Var. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la commune avec 32,67% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 54,45% au deuxième, lui garantissant le plus haut niveau à l'échelle municipale (La Valette-du-Var ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même réalisé un meilleur pointage aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait accumulé 31,24% au premier tour et 55,91% au second dans la cité.

12:45 - 34,57% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à la Valette-du-Var Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à la Valette-du-Var, à 34,57%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 19,82% et François-Xavier Bellamy à 9,33%.

11:45 - Le poids démographique et économique de la Valette-du-Var aux européennes Dans le cadre de la campagne électorale européenne, La Valette-du-Var est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 23 955 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 2 307 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 14 881 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (79,22 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Avec 671 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 4,81%, La Valette-du-Var se classe comme un exemple de multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 10,83%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2270,82 € par mois. Pour finir, à la Valette-du-Var, les problématiques locales se joignent aux défis européens.

10:30 - Participation aux dernières européennes à la Valette-du-Var : un aperçu détaillé Au fil des dernières années, les 24 200 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 44,37% au sein de la Valette-du-Var, à comparer avec un taux d'abstention de 56,2% il y a dix ans. La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À la Valette-du-Var, 64,03% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à la Valette-du-Var Ce dimanche, lors des européennes à la Valette-du-Var, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,42% au premier tour et seulement 52,6% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à la Valette-du-Var ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 16 944 personnes en âge de voter au sein de la ville, 23,14% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 23,77% au second tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.