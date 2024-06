En direct

19:10 - Un duel Renaissance-Parti socialiste aussi à Carqueiranne pour ces élections européennes ? Après le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 27,9% à Carqueiranne, contre 4,6% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. Au cours du premier tour des élections des députés à Carqueiranne, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 14,29% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Du côté du RN, les sondages de Jordan Bardella scrutés à Carqueiranne À Carqueiranne, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 26,49% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 24,13% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que laissent imaginer les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position il y a deux ans à Carqueiranne Carqueiranne avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,13%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 30,78% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 46,66% contre 53,34%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 22,74% au premier tour, contre 33,09% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Carqueiranne, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera préférée au cours du second tour, confirmant la défaite de l'ancien FN.

12:45 - En 2019, des élections pleines d'enseignements Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut aussi sembler évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Lors des élections du Parlement européen à l'époque, la liste de Jordan Bardella obtenait 26,49% des suffrages et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première place avec 27,9%.

11:45 - Carqueiranne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Carqueiranne regorge de diversité et d'activités. Avec ses 9 417 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 1 133 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 2 919 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (62,24 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Carqueiranne forme une communauté diversifiée, avec ses 219 résidents étrangers, soit 2,31% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,47%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 39 528 € par an. À Carqueiranne, les spécificités locales, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - À Carqueiranne, quelle participation aux élections européennes ? L'observation des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 46,81% des électeurs de Carqueiranne. Le taux d'abstention était de 52,33% en 2014. Assisterons-nous à une hausse de l'abstention aux européennes, similaire au record établi à 59,37% en 2009 ? A l'échelle de l'Hexagone, le record d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,72%. À Carqueiranne, 64,22% des habitants n'avaient pas voté.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Carqueiranne À Carqueiranne, l'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs de Carqueiranne. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 25,35% des électeurs de la commune, contre une abstention de 24,84% au premier tour. En comparaison, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,16% au premier tour et seulement 51,61% au deuxième tour.