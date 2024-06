En direct

19:07 - Qui va bénéficier du vote Nupes à Challans ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 19,53% des voix dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, Glucksmann avait atteint 4,94% à Challans, contre 27,25% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - La liste RN favorite à Challans pour les européennes ? Les sondages annoncent une liste Jordan Bardella à environ un tiers des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque des dernières élections européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait l'amener à 32% à Challans, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais Challans n'est pas la France et on note que le parti n'a pour l'instant grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Les inscrits de Challans plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,53% contre 35,29% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 40,15% contre 59,85%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 17,68% au premier tour, contre 30,92% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Challans, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera désignée au moment du second tour, achevant la mise à l'écart du RN.

12:45 - À Challans, Nathalie Loiseau au sommet il y a cinq ans Regarder en arrière peut encore une fois sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Lors des européennes à l'époque, la liste de Jordan Bardella enregistrait 22,91% des votes. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première position avec 27,25%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Challans et leurs implications électorales Dans la commune de Challans, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,1% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de politiques européennes sur l'emploi. Avec 39,13% de population active et une densité de population de 310 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 608 € par an souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 8 605 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (12,86%) et le nombre de résidences HLM (5,72% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Challans mettent en relief une diversité de qualifications, avec 14,97% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Taux d'abstention lors des européennes à Challans : quelles tendances ? Y aura-t-il une augmentation de la participation des Français aux élections européennes, à l'image du rebond observé en 2019 ? A l'échelle nationale, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Challans, 68,45% des électeurs avaient participé. L'observation des scrutins européens antérieurs est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette ville. A l'occasion des européennes 2019, 52,51% des inscrits sur les listes électorales de Challans (Vendée) avaient participé au vote, contre un taux de participation de 43,41% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Challans Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Challans ? La situation géopolitique actuelle serait par exemple capable de faire augmenter la participation à Challans. Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, sur les 18 082 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 24,42% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 24,4% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.