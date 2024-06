En direct

19:08 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à Mauguio ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, s'était arrogé 6,47% à Mauguio, contre 20,86% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré sa performance lors des dernières élections législatives. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Mauguio, le binôme Nupes avait en effet obtenu 21,9% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - À Mauguio, une liste Bardella favorite ? À Mauguio, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 30,46% au terme du vote européen et Marine Le Pen 28,14% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Les enseignements de 2022 Le choix du président de la République est certainement la meilleure loupe pour jauger la tendance locale. La communauté électorale de Mauguio avait servi un incontestable avantage à Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022. La leader du parti frontiste prenait une avance notable avec 28,14% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,86% contre 51,14%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, grattant 28,9% des votes sur place, contre 30,04% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (60,77%).

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Mauguio Regarder en arrière apparait encore comme une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 2313 électeurs de Mauguio avaient choisi l'extrême droite à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait convaincu ainsi 30,46% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 20,86% et Yannick Jadot à 12,43%.

11:45 - Mauguio : démographie et socio-économie impactent les élections européennes La structure démographique et socio-économique de Mauguio détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des européennes. Avec un taux de chômage de 11,9% et une densité de population de 347 habitants par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 39 888 euros/an souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 7 135 votants. Le nombre de familles monoparentales (17,79%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,84%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 30,11%, comme à Mauguio, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Mauguio : étude du niveau d'abstention aux précédentes européennes Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. Lors des élections européennes de 2019, 47,7% des personnes aptes à voter à Mauguio avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 53,43% il y a 10 ans. Y aura-t-il une hausse de l'abstention aux élections européennes, à l'image du record de 59% observé en 2009 ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Mauguio : l'abstention au cœur des préoccupations Ce 9 juin, lors des élections européennes à Mauguio, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 46,75% au premier tour. Au deuxième tour, 45,79% des votants se sont déplacés. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, 77,05% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 75,06% au second tour, soit 11 426 personnes. En comparaison, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.