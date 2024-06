En direct

19:25 - Sur qui vont se porter les supporters de la Nupes à la Lande-Patry ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Lors du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 18,18% des suffrages dans la localité. Une poussée à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était arrogé 8,21% à la Lande-Patry, contre 20,11% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Quel résultat à la Lande-Patry pour la liste RN de Jordan Bardella ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très instructif. Si on associe le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à la Lande-Patry. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. Assez pour s'attendre à près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de la Lande-Patry plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à la Lande-Patry lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,83%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 24,42%. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 39,84% contre 60,16%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 15,66% au premier tour, contre 38,88% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de la Lande-Patry, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera victorieuse au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble de nouveau logique au moment du scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait remporté les élections européennes à l'époque. Le mouvement avait cumulé 22,98% des votes, face à Nathalie Loiseau à 20,11% et Yannick Jadot à 12,45%.

11:45 - Dynamique électorale à la Lande-Patry : une analyse socio-démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la Lande-Patry mettent en lumière des tendances claires qui pourraient influencer les résultats des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,57% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec 41,08% de population active et une densité de population de 267 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de foyers possédant au moins une voiture (81,69%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 730 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,30%) met en évidence des impératifs de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,83%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à la Lande-Patry mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 35,37% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à la Lande-Patry L'observation des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Pendant les dernières européennes, 46,37% des inscrits sur les listes électorales de la Lande-Patry avaient déserté les urnes, contre une abstention de 51,97% lors des élections européennes de 2014. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, au niveau national en 2019, le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,9%.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à la Lande-Patry ? L'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés des européennes 2024 à la Lande-Patry. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 21,83% dans la ville, contre un taux d'abstention de 22,9% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour. La flambée des prix qui plombe les finances des Français cumulée avec les préoccupations engendrées par la guerre au Moyen-Orient seraient de nature à ramener les électeurs de la Lande-Patry dans les bureaux de vote.