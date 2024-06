Résultat des européennes à Saint-Georges-des-Groseillers : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Quelques résultats à retenir Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 21,2% contre 37,08% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 33,44% contre 66,56%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 13,98% au premier tour, contre 40,92% pour le binôme Les Républicains. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Les Républicains qui va glaner le plus de voix, avec 77,73% sur la seule circonscription couvrant Saint-Georges-des-Groseillers.

12:45 - 24,71% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Saint-Georges-des-Groseillers Les résultats de ce dimanche soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas séduit à l'époque, la liste Bardella finissant deuxième à 19,54% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait terminé première avec 24,71%.

11:45 - Démographie et politique à Saint-Georges-des-Groseillers, un lien étroit Dans la commune de Saint-Georges-des-Groseillers, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? Dans la ville, 25% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 38,08% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 637 euros/an souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1 489 votants. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (8,89%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,33%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Saint-Georges-des-Groseillers mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,12% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - À Saint-Georges-des-Groseillers, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des scrutins européens antérieurs. Lors des dernières européennes, le pourcentage de participation atteignait 59,91% au niveau de Saint-Georges-des-Groseillers, contre une participation de 53,07% il y a dix ans. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2019, le pourcentage de participation aux européennes représentait 50,1%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Saint-Georges-des-Groseillers L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera la participation à Saint-Georges-des-Groseillers. Les jeunes générations montrent généralement une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, sur les 2 640 personnes en âge de voter au sein de la localité, 77,73% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 79,2% au second tour, soit 2 091 personnes. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 56,25% au premier tour et seulement 53,19% au second tour.