La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Pour le premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 11,63% des suffrages dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 3,59% à la Londe-les-Maures, contre 17,53% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du Parti communiste.

Alors que les sondages annoncent 10 points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, La Londe-les-Maures semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas avancé dans la commune. Une exception qui va se confirmer ?

Les résultats de ce dimanche soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à la Londe-les-Maures, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, avait une longueur d'avance, cumulant 31,01% des voix face à François-Xavier Bellamy à 21,29% et Nathalie Loiseau à 17,53%. Ce qui correspond à 1615 votes dans la localité.

11:45 - Les enjeux locaux de la Londe-les-Maures : tour d'horizon démographique

Quelle influence les habitants de la Londe-les-Maures exercent-ils sur le résultat des européennes ? Dans la ville, 10,52% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 15,89% ont 75 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2218,57 euros/mois souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 5 245 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,84%) révèle des impératifs d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,8%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 49,27%, comme à la Londe-les-Maures, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.