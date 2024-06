En direct

19:06 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Hyères pour ces européennes 2024 ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait atteint 5,2% à Hyères, contre 24,28% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré son coup d'éclat lors des élections législatives, en 2022. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections des députés à Hyères, le binôme Nupes avait en effet réuni 16,35% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Hyères avant les européennes À Hyères, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 29,2% lors du vote européen et Marine Le Pen 25,87% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prévoient les sondages récents sur la France entière, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les habitants d'Hyères plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans Hyères avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,87%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 26,9% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 49,17% contre 50,83%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 25,68% au premier tour, contre 29,09% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second tour, c'est encore un binôme LREM qui glanera le plus de votes, avec 51,00% sur la seule circonscription couvrant Hyères.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin plein d'enseignements Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? 29,2% des suffrages s'étaient dirigés vers le RN de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 24,28% et François-Xavier Bellamy à 10,08%. Le RN avait fini premier avec pas moins de 5706 électeurs d'Hyères.

11:45 - Hyères et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Hyères apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 55 103 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 6 365 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 27 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 34,63 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec 2 809 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 7,75%, Hyères est un exemple de son ouverture au monde. Au sein de cette diversité sociale, près de 48,67% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 211,51 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Hyères s'inscrit dans l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - Hyères : la mobilisation des citoyens aux européennes Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des élections passées. Pendant les dernières européennes, le taux d'abstention représentait 48,96% dans la commune d'Hyères. Le taux d'abstention était de 56,96% pour les européennes de 2014. L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type de scrutin. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Participation à Hyères : quelles perspectives pour les européennes ? L'une des grandes inconnues du scrutin européen sera sans aucun doute la participation à Hyères. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 73,44% dans la ville, à comparer avec une participation de 73,26% au deuxième tour, c'est-à-dire 29 862 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, moins qu'en 2017. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie serait par exemple capable de ramener les électeurs d'Hyères dans les bureaux de vote.