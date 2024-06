En direct

19:08 - Les supporters de la gauche unie font envie La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 13,69% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,52% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,64% pour Yannick Jadot, 1,83% pour Fabien Roussel et 0,94% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 4,21% à la Crau, contre 19,23% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à la Crau avant les européennes À la Crau, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 35,83% au terme du vote européen et Marine Le Pen 33,86% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour le scrutin Elections les plus proches, les législatives avaient donné lieu à un joli score pour le Rassemblement national à la Crau. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la localité avec 33,00% au 1er round avant un formidable 57,29% au second (La Crau n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,86% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,69% et Éric Zemmour troisième avec 12,39%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 58,02%, devant Emmanuel Macron à 41,98%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. 35,83% des votes s'étaient portés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 19,23% et François-Xavier Bellamy à 9,56%. Le mouvement nationaliste s'était arrogé le scrutin avec 2649 électeurs de la Crau.

11:45 - Dynamique électorale à la Crau : une analyse socio-démographique Dans la ville de la Crau, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des européennes. Avec 46,2% de population active et une densité de population de 456 hab/km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de chômeurs à 9,32% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux mesures européennes sur le travail. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (87,2%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 7 539 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,70%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (9,28%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à la Crau mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,8% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - La Crau : étude du taux d'abstention aux précédentes élections européennes Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17h. Au fil des précédents scrutins européens, les 19 590 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Au moment des précédentes élections européennes, parmi les 7 691 inscrits sur les listes électorales à la Crau, 51,66% avaient participé à l'élection. La participation était de 45,87% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à la Crau pour les européennes L'un des critères essentiels du scrutin européen 2024 sera sans aucun doute le niveau de participation à la Crau. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences en matière économique et énergétique sont de nature à nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de la Crau (83260). A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 15 669 personnes en âge de voter dans la ville, 22,02% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,98% au second tour. En comparaison, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,92% au premier tour et seulement 52,97% au deuxième tour.