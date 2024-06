En direct

19:12 - À Pierrefeu-du-Var, quels reports de voix à gauche ce soir ? Alors que la Nupes avait accumulé les votes lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 18,91% des voix dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 4,24% à Pierrefeu-du-Var, contre 18,69% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Pierrefeu-du-Var lors des européennes ? À Pierrefeu-du-Var, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 36,48% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 33,81% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 au niveau national, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les votants de Pierrefeu-du-Var penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné un joli résultat pour le Rassemblement national à Pierrefeu-du-Var. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la commune avec 37,21% au 1er round avant un formidable 55,70% au second, le propulsant en tête à l'échelon communal (Pierrefeu-du-Var ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même récolté un résultat plus haut encore aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République quelques semaines plus tôt. La patronne du parti avait accumulé 33,81% au premier tour et 59,86% au 2e dans la commune.

12:45 - 36,48% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Pierrefeu-du-Var Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme sensé au moment du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste Bardella qui s'était arrogée les européennes à l'époque à Pierrefeu-du-Var, avec 36,48% des voix exprimées (808 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 18,69% et la liste Yannick Jadot avec 8,4%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Pierrefeu-du-Var : ce qu'il faut savoir A la mi-journée des élections européennes, Pierrefeu-du-Var regorge de diversité et d'activités. Avec ses 6 083 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 451 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 608 foyers fiscaux. Dans la commune, 16,75 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 25,84 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 29,71% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,84%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2330,66 €/mois, jouissant d'une certaine prospérité. Finalement, Pierrefeu-du-Var incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Pierrefeu-du-Var, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Comment votent d'habitude les habitants de cette agglomération ? Durant les précédentes européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 51,05% au niveau de Pierrefeu-du-Var (Var), à comparer avec une participation de 43,53% il y a 10 ans. Assisterons-nous à une hausse de la participation des Français aux européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%.

09:30 - La participation aux européennes à Pierrefeu-du-Var À Pierrefeu-du-Var, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera l'ampleur de l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,36% au premier tour. Au deuxième tour, 55,74% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Pierrefeu-du-Var ? Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 23,27% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 23,82% au deuxième tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour.