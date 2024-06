Résultat des européennes à la Motte : l'élection 2024 en direct

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de la Motte

Quelle influence la population de la Motte exerce-t-elle sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de 26% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,46%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (73,32%) met en exergue le poids des problématiques relatives au logement et à l'aménagement du territoire. Le taux de familles détenant au moins une voiture (66,39%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 115 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (18,34%) révèle des impératifs de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,32%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 22,51%, comme à la Motte, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.