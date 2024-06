En direct

19:12 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes 2024 ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. Au cours du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 15,83% des bulletins dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 4,37% à Trans-en-Provence, contre 16,51% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du Parti communiste.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Trans-en-Provence La part des électeurs en faveur de la liste RN portée par Jordan Bardella sera la clé du scrutin au niveau local pour cette élection du Parlement européen 2024. Indicateur clé pour ce dimanche : Trans-en-Provence compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 39,7% lors du vote européen et Marine Le Pen 36,85% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Les habitants de Trans-en-Provence plutôt pour Le Pen il y a deux ans Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient abouti à un beau score pour le RN à Trans-en-Provence. Le parti avait fini en tête dans la ville avec 34,83% au premier round avant un formidable 60,73% au deuxième (Trans-en-Provence n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,85% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,9% et Éric Zemmour troisième avec 12,93%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 62,66%, devant Emmanuel Macron à 37,34%.

12:45 - 39,7% pour Jordan Bardella en 2019 à Trans-en-Provence Se retourner sur le dernier test peut encore sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste RN poussée par Jordan Bardella qui s'était placée en tête des élections européennes il y a cinq ans à Trans-en-Provence, avec 39,7% des votes, soit 991 voix, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 16,51% qui avait elle-même devancé François-Xavier Bellamy avec 8,77%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Trans-en-Provence aux européennes La composition démographique et le contexte socio-économique de Trans-en-Provence contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans l'agglomération, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 13,74%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 341 €/an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 2 316 votants. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,56%) et le nombre de résidences HLM (5,15% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Trans-en-Provence mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,2% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Trans-en-Provence : analyse du taux d'abstention aux européennes Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des dernières élections ? Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, 44,99% des inscrits sur les listes électorales de Trans-en-Provence (Var) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 51,23% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de scrutin. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Trans-en-Provence ? À Trans-en-Provence, l'une des grandes inconnues des élections européennes sera immanquablement l'étendue de l'abstention. A l'occasion du second tour de la présidentielle, 20,71% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 20,72% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour. L'inflation et ses répercussions sur le quotidien des Français sont susceptibles d'impacter le taux de participation à Trans-en-Provence.