Résultat des européennes à Figanières : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, s'était imposée aux européennes il y a cinq ans. L'extrême droite avait séduit 39,77% des suffrages, devant Nathalie Loiseau à 17,55% et Yannick Jadot à 7,76%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Figanières aux européennes

Dans la ville de Figanières, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Dans la ville, 29% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 29,89% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2253,12 euros par mois montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 081 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,30%) met en lumière des impératifs de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,86%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 17,86%, comme à Figanières, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.